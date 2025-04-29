Шацких: С Шахтером все ясно после этой игры, а Александрию не стоит сбрасывать со счетов

Бывший игрок и тренер " Динамо " Максим Шацких после матча 26-го тура с «Шахтером» (2:2) оценил шансы киевлян на чемпионский титул.

- Сейчас 4 тура до финиша, у "Динамо" достаточно хороший отрыв. Можно сказать, что они его уже не потеряют? Или все-таки немного рано говорить?

- Подождите, отрыв от кого? От "Шахтера"? С "Шахтером" все ясно после этой игры. Там "Александрия" дышит в затылок. Тоже не стоит ее сбрасывать со счетов. А чем ближе концовка, тем больше ответственность, больше волнения как у "Динамо", так и у "Александрии". Потери очков, на каждую игру будут выходить, понимая, что не имеют права на ошибку. И это тоже будет немного поджимать. Потому я думаю, что концовка нас ждет очень интересная. "Полесье" может немного испортить нервы "Динамо". А "Ингулец" и "Черноморец"... Если уж такие команды не побеждать, то... Но это футбол. Всё может быть. Там и "Заря" не очень высоко идет, а едва сыграли с ней вничью. Торопиться никуда не надо. Сейчас еще сыграть несколько туров, а потом какая-нибудь картинка прояснится. Или наоборот все больше запутается. Но я уверен, что "Динамо" не должно, по всем показателям, потерять чемпионский сезон.

– Недавно Александр Караваев говорил, что чем ближе к концу чемпионата, тем больше давление. И тогда его подвергли критике, мол, как футболист "Динамо" может говорить о давлении, когда команда идет на первом месте. Но по Вашему опыту, оно немного давит, когда до финиша мало туров, а ответственность растет?

– На меня это никогда не давило, я такого не чувствовал. Волнение – это нормально, оно присутствует перед каждой игрой и в начале сезона, и в конце сезона. Понятно, что "Динамо" – это "Динамо". Самый титулованный клуб в Украине, история, потому там футболисты воспитываются уже с духом победителя. Поэтому это никоим образом не должно давить. Надо на каждую игру выходить и просто уничтожать соперника. А особенно – в концовке сезона. Отдавать все имеющиеся силы и спокойно идти к своей цели.