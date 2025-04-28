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Хотели 25 млн. Супряга рассказал, как Суркис не отпустил его в Болонью за 15 млн евро
Форвард говорит, что предложения по нему были
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Форвард "
– С какими клубами были переговоры?
– "Базель", "Дженоа", "Сампдория", летом после "Днепра" была "Болонья".
– О каких цифрах мы говорим?
– 6,5 миллионов было. Это "Базель".
– "Базель" фигурировал как основной претендент на тебя?
– Да.
- Когда СМИ писали о 15 миллионах, это была "Болонья"?
– Это была "Болонья".
– Это была правдивая информация? У агентов было на руках реальное предложение?
– Да.
– Это было во времена, в которые был Луческу?
– Да. Как только я вернулся из аренды из "Днепра".
– Луческу не отпустил тебя в "Болонью"?
– Этого я не знаю. Мне сказали, что нет. И поставили ценник в 25 миллионов.
- Как ты думаешь – это был отказ Луческу или президента клуба?
– Думаю, что президента клуба.
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