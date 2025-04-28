Хотели 25 млн. Супряга рассказал, как Суркис не отпустил его в Болонью за 15 млн евро

Форвард " Динамо " Владислав Супряга, который сейчас играет в аренде в "Заре, рассказал о предложениях от европейских клубов.

– С какими клубами были переговоры?

– "Базель", "Дженоа", "Сампдория", летом после "Днепра" была "Болонья".

– О каких цифрах мы говорим?

– 6,5 миллионов было. Это "Базель".

– "Базель" фигурировал как основной претендент на тебя?

– Да.

- Когда СМИ писали о 15 миллионах, это была "Болонья"?

– Это была "Болонья".

– Это была правдивая информация? У агентов было на руках реальное предложение?

– Да.

– Это было во времена, в которые был Луческу?

– Да. Как только я вернулся из аренды из "Днепра".

– Луческу не отпустил тебя в "Болонью"?

– Этого я не знаю. Мне сказали, что нет. И поставили ценник в 25 миллионов.

- Как ты думаешь – это был отказ Луческу или президента клуба?

– Думаю, что президента клуба.