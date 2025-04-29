Премьер-лига
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Александрия стала 10-й командой в чемпионатах Украины, набравшей минимум 60 очков за сезон
Редкий результат, если не считать показатели грандов
Фото: ФК Олександрія
После победы над "Ингульцом" в 26-м туре УПЛ "Александрия" набрала 60 пунктов. Раньше всего 9 коллективов в элитном дивизионе набирали столько баллов в течение сезона.
Сколько раз клубы чемпионата получали 60 и более очков
- "Динамо" – 27;
- "Шахтер" – 26;
- "Металлист" – 5;
- "Черноморец", "Днепр" – 2;
- "Кривбасс", "Заря", "Днепр-1", "Металлург" (Донецк), "Александрия" – 1.
Также команда из Кировоградской области в очередной раз обновила клубный рекорд по этому показателю, ведь раньше не набирала более 49 баллов. 4 мая "горожан" ожидает выезд в Житомир.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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