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Александрия стала 10-й командой в чемпионатах Украины, набравшей минимум 60 очков за сезон

Премьер-лига
Обновлено

Редкий результат, если не считать показатели грандов

Александрия стала 10-й командой в чемпионатах Украины, набравшей минимум 60 очков за сезон

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

После победы над "Ингульцом" в 26-м туре УПЛ "Александрия" набрала 60 пунктов. Раньше всего 9 коллективов в элитном дивизионе набирали столько баллов в течение сезона.

Сколько раз клубы чемпионата получали 60 и более очков

  • "Динамо" – 27;
  • "Шахтер" – 26;
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  • "Металлист" – 5;
  • "Черноморец", "Днепр" – 2;
  • "Кривбасс", "Заря", "Днепр-1", "Металлург" (Донецк), "Александрия" – 1.

Также команда из Кировоградской области в очередной раз обновила клубный рекорд по этому показателю, ведь раньше не набирала более 49 баллов. 4 мая "горожан" ожидает выезд в Житомир.

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ФК Александрия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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