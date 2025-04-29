Александрия стала 10-й командой в чемпионатах Украины, набравшей минимум 60 очков за сезон

После победы над "Ингульцом" в 26-м туре УПЛ "Александрия" набрала 60 пунктов. Раньше всего 9 коллективов в элитном дивизионе набирали столько баллов в течение сезона.

Сколько раз клубы чемпионата получали 60 и более очков

" Динамо " – 27;

" – 27; "Шахтер" – 26;

Читайте также Пихаленок: Во втором тайме могли даже побеждать Шахтер

" Металлист " – 5;

" – 5; " Черноморец ", " Днепр " – 2;

", " " – 2; "Кривбасс", "Заря", "Днепр-1", "Металлург" (Донецк), "Александрия" – 1.

Также команда из Кировоградской области в очередной раз обновила клубный рекорд по этому показателю, ведь раньше не набирала более 49 баллов. 4 мая "горожан" ожидает выезд в Житомир.