Яцык – о победе над Левым Берегом: Рано успокоились. Такое с нами происходит не в первый раз. Мы расслабляемся

Атакующий полузащитник "Зари" Александр Яцык прокомментировал победу над "Левым Берегом" (2:1).

"Левый Берег" – моя команда.

[Сухоручко не смог реализовать выход один-на-один] Да, там была наша ошибка. Антюх не сориентировался в том моменте и сбросил назад неудачно, прямо на соперника.

[О голе] Я прошел по левому флангу и сделал передачу на правый фланг, где уже Денис в касание переправил мяч в дальний угол ворот”.