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Яцык – о победе над Левым Берегом: Рано успокоились. Такое с нами происходит не в первый раз. Мы расслабляемся

Премьер-лига
Обновлено

Черно-белым удалось сохранить преимущество

Яцык – о победе над Левым Берегом: Рано успокоились. Такое с нами происходит не в первый раз. Мы расслабляемся

Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Атакующий полузащитник "Зари" Александр Яцык прокомментировал победу над "Левым Берегом" (2:1).

"Левый Берег" – моя команда.

[Сухоручко не смог реализовать выход один-на-один] Да, там была наша ошибка. Антюх не сориентировался в том моменте и сбросил назад неудачно, прямо на соперника.

[О голе] Я прошел по левому флангу и сделал передачу на правый фланг, где уже Денис в касание переправил мяч в дальний угол ворот”.

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"Наверное, мы рано успокоились. Такое с нами происходит не первый раз. Мы немного расслабляемся, пропускаем один гол и дальше уже можно не собраться. В раздевалке после встречи все было стандартно.

[Кто у вас диджей?] Антюх – именно он ставит музыку. Итальянский и французский. Он "забронировал" колонку и всегда включает музыку в раздевалке", - рассказал футболист.

Александр оформил в матче с "Левым Берегом" гол+пас.

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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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