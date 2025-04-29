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Яцык – о победе над Левым Берегом: Рано успокоились. Такое с нами происходит не в первый раз. Мы расслабляемся
Черно-белым удалось сохранить преимущество
Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Атакующий полузащитник "Зари" Александр Яцык прокомментировал победу над "Левым Берегом" (2:1).
"Левый Берег" – моя команда.
[Сухоручко не смог реализовать выход один-на-один] Да, там была наша ошибка. Антюх не сориентировался в том моменте и сбросил назад неудачно, прямо на соперника.
[О голе] Я прошел по левому флангу и сделал передачу на правый фланг, где уже Денис в касание переправил мяч в дальний угол ворот”.
"Наверное, мы рано успокоились. Такое с нами происходит не первый раз. Мы немного расслабляемся, пропускаем один гол и дальше уже можно не собраться. В раздевалке после встречи все было стандартно.
[Кто у вас диджей?] Антюх – именно он ставит музыку. Итальянский и французский. Он "забронировал" колонку и всегда включает музыку в раздевалке", - рассказал футболист.
Александр оформил в матче с "Левым Берегом" гол+пас.
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