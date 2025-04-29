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Кучер: У игроков истекают контракты и у них нет мотивации. Хочется, чтобы они оставались мужиками

Премьер-лига
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В такой атмосфере тяжело готовиться к встречам

Кучер: У игроков истекают контракты и у них нет мотивации. Хочется, чтобы они оставались мужиками

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Александр Кучер прокомментировал поражение от "Руха" (1:2) в матче УПЛ.

"Игроки были слишком настроены и перегорели, потому что было очень много ошибок, которые допустили в простых ситуациях и потерях мяча. Во втором тайме команда заиграла по-другому, начала создавать моменты, забила нужный гол. Где-то уже чувствовалось, что можем дожать "Рух", но, как и в последних наших четырех играх, мы снова делаем какие-то подарки и дарим очки команде соперника, когда нам они гораздо нужнее”.

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"Я думаю, что ребята где-то не понимают. Это невнимание, пожалуй, концентрация. У игроков заканчиваются контракты и у них нет мотивации. Я не могу это понять, но хочется, чтобы они оставались, прежде всего, мужчинами, которые выходят и за свою фамилию, прежде всего, отвечают на футбольном поле.

У меня вера. Я буду от себя делать все возможное и невозможное, чтобы "Черноморец" остался в УПЛ. Да, очень сложный график, но я же говорю – каждый игрок должен разобраться в себе”, – сказал Кучер.

3 мая "моряки" будут принимать "Шахтер".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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