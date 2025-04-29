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"Могло быть еще хуже". Хавбек Вереса объяснил поражение от Ворсклы
Ровенский клуб потерпел разгром от полтавчан
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Дмитрий Годя поделился мыслями относительно поражения от "Ворсклы" (0:3) в матче 26-го тура УПЛ.
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"Если в первой части сезона мы плохо сыграли только во Львове – с "Карпатами", то весной в пассиве – как раз матч с "Ворсклой".
Только не подумайте, что мы переоценили свои силы и поэтому были не мотивированы. Мы знали, что в Полтаве будет тяжело, учитывая турнирное положение хозяев, их желание продемонстрировать свои лучшие качества и прервать полосу неудач.
Однако, бывают матчи, когда ты стараешься, а ничего не выходит. Так было в Полтаве. Хозяева на какой-то миг, но опережали нас в отборе, на подборах, в забеганиях на флангах. К тому же, они чаще побеждали в единоборствах, и поэтому нам не хватало сбалансированности.
Таким образом, считаю, крупную победу полтавчан нужно признать заслуженной. Могло быть еще хуже, ведь нас дважды спасал от неприятностей каркас ворот.
Все же будем считать, что свой худший матч во второй части сезона мы уже сыграли. Постараемся уже в следующем поединке – с "Оболонью" доказать, что из провала в Полтаве были сделаны правильные выводы", - сказал Годя для Sport.ua.
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