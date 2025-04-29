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Кузык: Знали сильные и слабые стороны ЛНЗ, но не вышло забить
Команды расписали нулевую ничью
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык поделился мыслями о выездном матче 26-го тура УПЛ против "ЛНЗ" (0:0).
- Дениса, как подытожишь встречу?
- В первом тайме мы больше владели инициативой, во втором они играли активнее. Поэтому, думаю, результат где-то закономерен.
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- Был сильный ветер. Такие погодные условия сказались?
- Вероятно, это больше всего и повлияло на игру. Где-то по ветру легче играть, поэтому и преимущество у каждой команд в первом и втором таймах было именно из-за этого фактора.
- Момент Даниэля Соса - лучшая возможность "Кривбасса" в матче?
- Думаю, что да. Надо было забивать этот момент. Но и кроме него еще были неплохие подходы. К сожалению, не реализовали. Где-то надо быть настырнее в атаке и забивать свои возможности, которые создаем.
- Во втором тайме тебе пришлось играть против экс-содноклубника, Драмбаева. Изучали его перед игрой?
- (улыбается) Мы всех изучали, не только Драмбаева. Ведь готовимся ко всем игрокам соперника, не к какому-то одному. Знали сильные и слабые стороны "ЛНЗ", поэтому готовились очень серьезно. Вот только забить не повезло на этот раз.
- "Кривбасс" сыграл "на ноль". Приятный факт?
- Конечно, приятно. Это хорошо, но и забивать надо, - рассказал Кузык.
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