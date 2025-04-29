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Молодой игрок Кривбасса пропустит остаток сезона из-за травмы
Ярослав Шевченко оказался в лазарете команды
Фото: ФК Кривбас
18-летний полузащитник "Кривбасса" Ярослав Шевченко пропустит концовку сезона из-за повреждения, сообщает клубная пресс-служба.
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Хавбек на одной из тренировок травмировал голеностоп. Футболист уже приступил к восстановлению, которое продлится еще примерно месяц. Такие сроки не позволяют ему сыграть в нынешнем чемпионате.
В текущем сезоне Ярослав Шевченко провел 6 матчей за основную команду "Кривбасса" во всех турнирах. Также на его счету 5 голов в 8 поединках за команду U-19.
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Источник:ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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