Назначены арбитры на доигровку матча Ингулец – Заря

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч 16-го тура (доигровки) Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

16-й тур

30 апреля (среда)

"Ингулец" - "Заря". 15:30. Александрия, КСК "Ника". Главный арбитр - Задиран С.С. (Киевская обл.), Ассистенты - Рыбченко И.А. (Запорожье), Остапчук В.И. (Львов), 4-й арбитр - Осауленко Д.В. (Полтава), Наблюдатель арбитража - Возняк С.И. (Николаев).

Арбитр ВАА - Блавацкий Р.А. (Львов), Ассистент ВАА - Дьердь Н.В. (Ужгород), Наблюдатель ВАА - Зубарев О.Г. (Славянск).

Напомним, матч между "Ингульцом" и "Зарей" не был доигран в декабре 2024 года из-за воздушной тревоги. Игра была приостановлена после первого тайма при счете 1:0 в пользу петровской команды.