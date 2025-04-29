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Гендир Кривбасса: Мы не будем инициировать переезд команды в другой город
Владимир Баенко - о проведении матчей в Кривом Роге
Фото: ФК Кривбас
Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко прокомментировал ситуацию с проведением матчей в Кривом Роге.
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"Не пытайтесь раскручивать эту тему и спекулировать вокруг нее. ФК "Кривбасс" Кривой Рог будет играть дома до тех пор, пока будем иметь разрешение на проведение матчей в Кривом Роге.
Мы никогда не будем инициировать переезд команды в другой город. Тысячи наших воспитанников занимаются в Кривом Роге, сотрудники клуба также здесь работают.
Для нас это очень важно - играть дома, и мы будем придерживаться этого, пока будем иметь эту возможность. Кривой Рог - это Украина", - сказал Баенко в комментарии YouTube-каналу ТаТоТаке.
Ранее в "Кривбассе" сообщили, продлят ли контракт с главным тренером Юрием Вернидубом.
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