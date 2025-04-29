Гендир Кривбасса: Мы не будем инициировать переезд команды в другой город

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко прокомментировал ситуацию с проведением матчей в Кривом Роге.

"Не пытайтесь раскручивать эту тему и спекулировать вокруг нее. ФК "Кривбасс" Кривой Рог будет играть дома до тех пор, пока будем иметь разрешение на проведение матчей в Кривом Роге.

Мы никогда не будем инициировать переезд команды в другой город. Тысячи наших воспитанников занимаются в Кривом Роге, сотрудники клуба также здесь работают.

Для нас это очень важно - играть дома, и мы будем придерживаться этого, пока будем иметь эту возможность. Кривой Рог - это Украина", - сказал Баенко в комментарии YouTube-каналу ТаТоТаке.