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Гендир Кривбасса: Мы не будем инициировать переезд команды в другой город

Премьер-лига

Владимир Баенко - о проведении матчей в Кривом Роге

Гендир Кривбасса: Мы не будем инициировать переезд команды в другой город

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко прокомментировал ситуацию с проведением матчей в Кривом Роге.

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"Не пытайтесь раскручивать эту тему и спекулировать вокруг нее. ФК "Кривбасс" Кривой Рог будет играть дома до тех пор, пока будем иметь разрешение на проведение матчей в Кривом Роге.

Мы никогда не будем инициировать переезд команды в другой город. Тысячи наших воспитанников занимаются в Кривом Роге, сотрудники клуба также здесь работают.

Для нас это очень важно - играть дома, и мы будем придерживаться этого, пока будем иметь эту возможность. Кривой Рог - это Украина", - сказал Баенко в комментарии YouTube-каналу ТаТоТаке.

Ранее в "Кривбассе" сообщили, продлят ли контракт с главным тренером Юрием Вернидубом.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
29.04.2025 в 09:51
"Кривий Ріг – це Україна". Таке відчуття що існують люди в яких є сумніви і Баєнко намагається їх переконати.
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Комментарии 1
alexrico11 (Кривий Ріг)
29.04.2025 в 09:51
"Кривий Ріг – це Україна". Таке відчуття що існують люди в яких є сумніви і Баєнко намагається їх переконати.
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