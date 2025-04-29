Ковалец: В матче Шахтер - Динамо лучшим был арбитр

Бывший игрок киевского "Динамо" и известный тренер Сергей Ковалец проанализировал матч "бело-синих" против донецкого "Шахтера" (2:2) в 26-м туре чемпионата Украины.

- Считаю, что с учетом реалий, затянувшейся войны, украинское классическое удалось. Команды продемонстрировали хороший уровень игры: была интрига, четыре забитых мяча, камбэк Обе команды хотели победить и ничья - закономерный итог.

- Вследствие чего "бело-синим" удалось переломить ход игры после перерыва?

- Во-первых, при счете 2:0 "Шахтер" успокоился, рано поверили, что игра уже сделана. Во-вторых, "Динамо" было свежее по объективным причинам. "Шахтер" в среду в Житомире в полуфинале Кубка отыграл 120 минут с "Полесьем". При этом Марино Пушич не сделал ни одной замены в стартовом составе. "Динамо" играло во Львове с "Буковиной" - представителем Первой лиги. Александр Шовковский провел ротацию состава, было много замен. Если откровенно, меня даже удивило, что "Шахтер" активнее провел первую 45-минутку.

- Проблема "Шахтера" заключается прежде всего в физической готовности?

- На мой взгляд, следует говорить о комплексе факторов. Обратил внимание, когда заменяли Педриньо, бразилец демонстративно прошел мимо тренеров, словно их не существует. Показательным также стало празднование голов динамовцами и горняками. Разный драйв, разный настрой.

- Лидер "Шахтера" Георгий Судаков пропустил поединок из-за травмы. Это повлияло на игру хозяев?

- Георгия не хватало - сто процентов. Он может демонстрировать стабильную качественную игру на протяжении всего матча. Как показало классическое - в "Шахтере" таких исполнителей не много.

- На ваш взгляд, кто был МВП матча?

- Арбитр - Виталий Романов. Он держал игру под своим контролем. Рефери не раздавал карточки при малейшей возможности, но это не спровоцировало грубости, а наоборот дисциплинировало обе команды. Спорных эпизодов не могу вспомнить - все ключевые решения были справедливыми.

"Шахтер" зимой сделал дорогие приобретения, но управление командой оставляет желать лучшего. Есть интересные игроки, но нет баланса, желания играть друг за друга. "Динамо" же наоборот берет свое именно командой игрой. Шовковский управляет процессом.

- Вы часто повторяете, что 2:0 - самый опасный счет в футболе. Почему?

- Дело в психологии. Кажется, что ты контролируешь игру и имеешь комфортное преимущество, но если сопернику удается забить один мяч, твое преимущество становится шатким, а оппонент чувствует прилив сил и играет с удвоенной энергией. Команды меняются ролями, и в такой момент уже трудно перестроиться.

- Фактически в сезоне остался один ключевой вопрос - кто выиграет Кубок Украины?

- Кубок - это один матч, в котором случиться может все. "Шахтер" играет нестабильно, тренерский штаб, кажется, уже не может повлиять на ситуацию, но есть опытные игроки, которые могут сплотить вокруг себя партнеров, взять ситуацию в свои руки и повести за собой в важном матче.