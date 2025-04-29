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Леоненко: Александрия даже по игре заслуживает на второе место
Эксперт считает, что "горожане" завоюют серебряные медали
Фото: ТК Футбол
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, оценил игру "Александрии" в текущем сезоне.
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"Александрия" даже по игре заслуживает на второе место. Скорее всего они завоюют серебряные медали. Так что, поздравляю их тоже. Главное - чтобы травмы и судьи не помешали", - сказал Леоненко в интервью BLIK.ua.
На данный момент "Александрия" с 60 пунктами занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ и на шесть очков опережает "Шахтер". "Динамо" лидирует с 64 баллами.
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