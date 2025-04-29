В Кривбассе объяснили, почему в прошлом году не продали Дибанго

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко рассказал, почему клуб не продал камерунского защитника Ивана Дибанго в прошлом году.

"Есть много факторов, которые могут объяснить нашу позицию. В прошлом году мы были в одном шаге от группового этапа европейского турнира. Участие в групповом этапе могло принести нам большие дивиденды. Тогда мы не могли рисковать возможностью попасть в группу продажей ключевого футболиста.

В последний момент, когда мы поняли, что нам трудно туда попасть, то уже не было такого спроса на Ивана, как до этого. Это своего рода риск, тогда мы так решили. Были предложения по Дибанго, но официального письма с конкретной трансферной суммой не поступало. Он - очень сильный футболист, и, наверное, сейчас как раз такое время, когда он может сделать следующий шаг в своей карьере. Цена вопроса? Будем отталкиваться от предложений", - сказал Баенко.