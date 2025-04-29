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Ингулец – Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

Ингулец – Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.04.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ингулец – Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: УПЛ

Новина українською

Матч шестнадцатого тура команды начали еще 8 декабря и успели сыграть один тайм. Дальше была длительная воздушная тревога, поэтому второй тайм команды начнут только сейчас. После первого тайма "Ингулец" ведет со счетом 1:0. При этом команда из Петрова еще не реализовала пенальти. Победа в этом матче поднимет команду Кобина с последней позиции в турнирной таблице, но эту победу еще предстоит отстоять.

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Доигрывание поединка шестнадцатого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Ингулец" - "Заря" состоится в среду, 30 апреля 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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