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"Такой уверенный путь к чемпионству о многом говорит". Павлов оценил работу Шовковского

Премьер-лига
"Такой уверенный путь к чемпионству о многом говорит". Павлов оценил работу Шовковского

fcdynamo.com

Новина українською

Известный украинский тренер Николай Павлов поделился мыслями о работе Александра Шовковского на тренерском мостике киевского "Динамо".

- Шовковский после Луческу возглавил "Динамо" в качестве главного тренера. Как оцените его работу?

- С учетом чемпионата - он единственный тренер, который еще не проиграл ни одного матча, несмотря на сильных соперников. Я очень положительно отношусь к его работе. Это его первый опыт на посту главного тренера - и такой уверенный путь к чемпионству о многом говорит.

- Каким он был тогда, когда вы его тренировали? Что было особенного в его характере еще тогда?

- Тогда он был совсем молодым, но уже очень серьезным парнем. Это было видно по тому, как он работал. Я до сих пор поддерживаю общение с тренером вратарей "Динамо" Михаилом Михайловым - он с самого начала очень хорошо отзывался о Саше. И до сих пор его мнение не изменилось.

- Вы были на презентации его книги. Что скажете - как вам это издание не только как тренеру, но и просто как человеку, знающему Сашу давно?

- Я знаю Сашу много лет. Он, кстати, был и на презентации моей книги. У меня есть его издание, и я внимательно его прочитал. Считаю, что для молодежи он может быть настоящим примером. В книге он делится тем, как проходил через тяжелые ситуации - травмы, операции.

Те, кто играл в футбол, знают, как трудно восстанавливаться. Получить травму - одно, сделать операцию - другое, но самое трудное - это пройти путь полного восстановления. И то, как он не раз преодолевал эти трудности, только подтверждает силу его характера.

По итогам 26-и туров УПЛ "Динамо" находится на вершине турнирной таблицы с 64 баллами в активе.

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Александр Шовковский Николай Павлов Динамо (Киев) УПЛ тренер
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Алекс1955 (Донецк)
29.04.2025 в 13:08
Цікаво, який би шлях був впевнений, якби Олександрія і Шахтар не втрачали стовідсоткові "свої" очки?
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Комментарии 1
Алекс1955 (Донецк)
29.04.2025 в 13:08
Цікаво, який би шлях був впевнений, якби Олександрія і Шахтар не втрачали стовідсоткові "свої" очки?
Ответить
0
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