"Такой уверенный путь к чемпионству о многом говорит". Павлов оценил работу Шовковского

Известный украинский тренер Николай Павлов поделился мыслями о работе Александра Шовковского на тренерском мостике киевского "Динамо".

- Шовковский после Луческу возглавил "Динамо" в качестве главного тренера. Как оцените его работу?

- С учетом чемпионата - он единственный тренер, который еще не проиграл ни одного матча, несмотря на сильных соперников. Я очень положительно отношусь к его работе. Это его первый опыт на посту главного тренера - и такой уверенный путь к чемпионству о многом говорит.

- Каким он был тогда, когда вы его тренировали? Что было особенного в его характере еще тогда?

- Тогда он был совсем молодым, но уже очень серьезным парнем. Это было видно по тому, как он работал. Я до сих пор поддерживаю общение с тренером вратарей "Динамо" Михаилом Михайловым - он с самого начала очень хорошо отзывался о Саше. И до сих пор его мнение не изменилось.

- Вы были на презентации его книги. Что скажете - как вам это издание не только как тренеру, но и просто как человеку, знающему Сашу давно?

- Я знаю Сашу много лет. Он, кстати, был и на презентации моей книги. У меня есть его издание, и я внимательно его прочитал. Считаю, что для молодежи он может быть настоящим примером. В книге он делится тем, как проходил через тяжелые ситуации - травмы, операции.

Те, кто играл в футбол, знают, как трудно восстанавливаться. Получить травму - одно, сделать операцию - другое, но самое трудное - это пройти путь полного восстановления. И то, как он не раз преодолевал эти трудности, только подтверждает силу его характера.