Легионер Черноморца: У нас нет времени "на ламбаду", остается мало игр

Защитник "Черноморца" Раян Карлос прокомментировал поражение от "Руха" (1:2), а также поделился мыслями о предстоящей игре с "Шахтером".

- Райан, чего по твоему мнению не хватило команде, чтобы одержать победу над "Рухом"?

- Думаю, нам не хватило собранности, концентрации и результативных действий на завершающем этапе наших атак. Мы создавали голевые моменты, имели еще возможности забить гол, но в решающий момент не хватало точности паса или удара. В условиях эффективной реализации созданных нами моментов - победа была бы за нами.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Впереди игра с "Шахтером" - команда, которая ведет борьбу за награды чемпионата. В "Шахтере" играет немало бразильцев, следишь за их выступлениями, кто наиболее опасным исполнителем для "Черноморца" может быть в предстоящей игре?

- Да, я слежу за игрой бразильских футболистов в команде "Шахтер". "Шахтер" - это харизматичная, сильная команда УПЛ. У меня там есть друзья, с которыми я играл в Бразилии одной команде и есть такие, с кем мы были соперниками на поле. Каждый из них может усложнить игру любому сопернику. "Шахтер" команда высокотехничная. На мой взгляд, прежде всего, следует обратить внимание на Кевина. Это ловкий, быстрый игрок, действия которого всегда нестандартные и опасные.

- Адаптировался ли ты в Одессе? Сколько на это ушло времени?

- Адаптация в "Черноморце" для меня прошла достаточно быстро. Украина, это страна, где легионеру со слабым характером нечего делать. Я сам по себе в этом смысле позитивно настроен и с поддержкой нашего переводчика Николая этот процесс прошел незаметно и быстро. Николай был рядом и помогал мне в общении с тренерами, чтобы понять лучше мои функции во время игры. Потом, даже при отсутствии переводчика, я уже был более уверенным и понимал, что я должен делать на поле. Я счастлив быть здесь, играть за "Черноморец". Надеюсь на положительный результат в грядущих матчах и в конце концов, что мы выйдем из этого тяжелого положения.

- Ты попал под смену тренера в команде. Приглашал один специалист, сейчас нужно решать задачи под руководством другого наставника. Насколько сложно перестраиваться?

- Я считаю, что мы должны адаптироваться к стилю игры нового тренера как можно быстрее. У нас нет времени "на ламбаду", остается мало игр, необходимо понять идею тренера и реализовать ее на поле, что мы уже и пытаемся делать. Стиль игры нового тренера другой, но футболисты, эти изменения должны воспринимать быстро и эффективно. Я это воспринимаю, как нормальный процесс.

- Что можешь вообще сказать о нашем чемпионате и о соперниках "Черноморца".

- В УПЛ есть много сильных, высокого уровня команд. Одни - с большим потенциалом, другие - с меньшим, но в целом, по моему мнению, это сильный чемпионат, который находится в фокусе внимания мира футбола. Такие команды как "Шахтер", "Динамо" Киев, "Александрия" и "Черноморец" - это бренды, известные всему миру. УПЛ - это конкурентоспособный чемпионат, - сказал Карлос в комментарии клубной пресс-службе.