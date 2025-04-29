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Экс-голкипер Боровик: Говорят, вратари - дебилы, которые бьются головой о штангу
Неприятный стереотип
ФК Днепр
Бывший голкипер ряда украинских клубов Евгений Боровик рассказал, почему он решил выбрать именно это амплуа.
"У нас один вратарь заболел или что-то такое, и я сказал: "Давайте стану и попробую себя". Вот так и до сих пор пробую. Это произошло почти сразу, в семь или восемь лет.
Я не чувствовал в себе ничего особенного. Просто стал в ворота, ведь никто другой не хотел. Все хотели забивать голы.
В течение карьеры никогда не жалел о своем выборе. Вратарь - это самая ответственная позиция, которая может быть на поле. Все голкиперы, которых я знаю - это самые ответственные люди. В любой жизненной ситуации они тебя не подведут.
Хотя, говорят, что вратари - дебилы, которые бьются головой о штангу. Однако я же в футболе не первый день. Вижу, как защитники играют головой в мяч. И что, дебилы, получается? Дебилы. Какой вратарь бьется головой о штангу? Не видел такого ни разу", - сказал Боровик.
Боровик известен выступлениями за "Кривбасс", "Днепр", "Арсенал" Киев, "Металлург" Запорожье, "Черноморец" и "Карпаты".
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