Экс-голкипер Боровик: Говорят, вратари - дебилы, которые бьются головой о штангу

Бывший голкипер ряда украинских клубов Евгений Боровик рассказал, почему он решил выбрать именно это амплуа.

"У нас один вратарь заболел или что-то такое, и я сказал: "Давайте стану и попробую себя". Вот так и до сих пор пробую. Это произошло почти сразу, в семь или восемь лет.

Я не чувствовал в себе ничего особенного. Просто стал в ворота, ведь никто другой не хотел. Все хотели забивать голы.

В течение карьеры никогда не жалел о своем выборе. Вратарь - это самая ответственная позиция, которая может быть на поле. Все голкиперы, которых я знаю - это самые ответственные люди. В любой жизненной ситуации они тебя не подведут.

Хотя, говорят, что вратари - дебилы, которые бьются головой о штангу. Однако я же в футболе не первый день. Вижу, как защитники играют головой в мяч. И что, дебилы, получается? Дебилы. Какой вратарь бьется головой о штангу? Не видел такого ни разу", - сказал Боровик.