Дебютант УПЛ поздравил с Всеукраинским днем футбола

"Левый Берег" опубликовал поздравление с праздником. Клуб поблагодарил всех, кто живет футболом и пожелал новых свершений.

"Футбол - это больше, чем просто игра. Это источник силы, эмоций и единения. Мы искренне благодарим всех, кто живет футболом: играет, тренирует, поддерживает на трибунах и работает за кулисами.

Желаем несокрушимой веры и новых свершений - и на поле, и в жизни. Пусть над Украиной простирается мирное небо, и пусть каждый матч будет уверенным шагом к большой общей победе", - написал клуб.