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Дебютант УПЛ поздравил с Всеукраинским днем футбола

Премьер-лига
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Поблагодарили всех, кто живет футболом

Дебютант УПЛ поздравил с Всеукраинским днем футбола

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Дебютант УПЛ поздравил с Всеукраинским днем футбола

"Левый Берег" опубликовал поздравление с праздником. Клуб поблагодарил всех, кто живет футболом и пожелал новых свершений.

"Футбол - это больше, чем просто игра. Это источник силы, эмоций и единения. Мы искренне благодарим всех, кто живет футболом: играет, тренирует, поддерживает на трибунах и работает за кулисами.

Желаем несокрушимой веры и новых свершений - и на поле, и в жизни. Пусть над Украиной простирается мирное небо, и пусть каждый матч будет уверенным шагом к большой общей победе", - написал клуб.

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29 апреля 1992 года в Ужгороде на "Авангарде" сборная Украины провела свой первый поединок в истории против сборной Венгрии. Матч закончился поражением со счетом 1:3.

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Источник:
ЛІвий Берег
Опубликовал: Владислав Прийменко
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