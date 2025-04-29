УПЛ назвала лучших игрока и тренера 26-го тура. Плюс символическая сборная

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 26-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Лучшим тренером признали Юрия Максимова, который с "Ворсклой" в важнейшем для полтавчан матче одержал победу над "Вересом" (3:0). Он опередил Александра Шовковского, "Динамо" которого сумело отыграться после проигранного первого тайма с "Шахтером" (2:2 после 0:2), а 3-е место - и это уникальная ситуация - разделили сразу два тренера: Виталий Пономарев ("Рух") и Сергей Шищенко ("Оболонь"). Напомним, что "Рух" переиграл в Одессе "Черноморец" (2:1), а "Оболонь" сыграла вничью с "Карпатами" (2:2).

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Лучшим игроком 26-го тура стал полузащитник "Зари" Александр Яцык, в активе которого голевая передача и гол в матче, в котором его команда победила "Левый Берег" (2:1). Он с небольшим преимуществом в баллах опередил автора решающего гола в матче "Шахтер" - "Динамо" Владислава Кабаева и героя этого матча со стороны горняков - Эгиналду (заработал пенальти, который реализовал Кевин, и сам отметился забитым мячом). В топ-5 рейтинга 26-го тура также вошли Сергей Мякушко (автор двух голевых пасов в матче "Ворсклы" с "Вересом") и Владислав Ванат (забил первый мяч в ворота "Шахтера").

В общем эксперты вспоминали 33 футболистов и 9 тренеров на звание героев 26-го тура, а также 70 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Иван Пахолюк ("Колос"), Александр Тымчик ("Динамо"), Евгений Павлюк ("Ворскла"), Артем Шабанов ("Александрия"), Петр Стасюк ("Оболонь"), Иван Калюжный ("Александрия"), Сергей Мякушко ("Ворскла"), Денис Антюх ("Заря"), Владислав Великан ("Колос"), Теди Цара ("Александрия"), Владислав Ванат ("Динамо").