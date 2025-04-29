Один из символов несокрушимости и веры. УПЛ поздравила с Всеукраинским днем футбола

УПЛ поздравила с Всеукраинским днем футбола.

Премьер-Лига отметила, что футбол остается источником объединения и эмоций для всей Украины.

"Искренне поздравляем вас с Всеукраинским днем футбола!

Футбол - это больше, чем игра. Он был и остается источником эмоций, объединения и вдохновения для всей Украины. Сегодня, в сложное для страны время, украинский футбол является одним из символов несокрушимости и веры.

Спасибо всем, кто играет, поддерживает и ежедневно работает для развития нашей игры. Желаем здоровья, мирного неба, вдохновения, оптимизма и веры в свои силы!

Слава ВСУ! Слава Украине", - написала УПЛ.