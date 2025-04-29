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Один из символов несокрушимости и веры. УПЛ поздравила с Всеукраинским днем футбола
Хорошие слова
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
УПЛ поздравила с Всеукраинским днем футбола.
Премьер-Лига отметила, что футбол остается источником объединения и эмоций для всей Украины.
"Искренне поздравляем вас с Всеукраинским днем футбола!
Футбол - это больше, чем игра. Он был и остается источником эмоций, объединения и вдохновения для всей Украины. Сегодня, в сложное для страны время, украинский футбол является одним из символов несокрушимости и веры.
Спасибо всем, кто играет, поддерживает и ежедневно работает для развития нашей игры. Желаем здоровья, мирного неба, вдохновения, оптимизма и веры в свои силы!
Слава ВСУ! Слава Украине", - написала УПЛ.
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Напомним, что 29 апреля национальная сборная Украины сыграла свой первый поединок в истории против сборной Венгрии в Ужгороде. Матч закончился поражением 1:3.
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