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Один из символов несокрушимости и веры. УПЛ поздравила с Всеукраинским днем футбола

Премьер-лига

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Один из символов несокрушимости и веры. УПЛ поздравила с Всеукраинским днем футбола

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

УПЛ поздравила с Всеукраинским днем футбола.

Премьер-Лига отметила, что футбол остается источником объединения и эмоций для всей Украины.

"Искренне поздравляем вас с Всеукраинским днем футбола!

Футбол - это больше, чем игра. Он был и остается источником эмоций, объединения и вдохновения для всей Украины. Сегодня, в сложное для страны время, украинский футбол является одним из символов несокрушимости и веры.

Спасибо всем, кто играет, поддерживает и ежедневно работает для развития нашей игры. Желаем здоровья, мирного неба, вдохновения, оптимизма и веры в свои силы!

Слава ВСУ! Слава Украине", - написала УПЛ.

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Напомним, что 29 апреля национальная сборная Украины сыграла свой первый поединок в истории против сборной Венгрии в Ужгороде. Матч закончился поражением 1:3.

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Украинская Премьер-лига
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Источник:
Українська Прем'єр-Ліга
Опубликовал: Владислав Прийменко
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