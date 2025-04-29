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"Две детские ошибки за 30 секунд". Леоненко раскритиковал защитника Динамо

Премьер-лига

Игроку досталось за матч с "Шахтером"

"Две детские ошибки за 30 секунд". Леоненко раскритиковал защитника Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, раскритиковал действия защитника "бело-синих" Тараса Михавко в матче с "Шахтером" (2:2).

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- Ваше мнение о Михавке? Он ошибся в моменте с пенальти, но многие эксперты отмечают его потенциал, что он может вырасти во второго Забарного.

- Передавайте привет таким экспертам. Михавко уже на шестой минуте себя "проявил". Молодец! Кого волнует, что он молодой? Счет 0:1 сделал. До уровня Забарного все могут вырасти. Ключевое слово - могут. А сегодня я увидел, что Михавко привез гол в свои ворота и сделал две детские ошибки за 30 секунд - обрезался в середине поля и заработал ненужный пенальти, - заявил Леоненко.

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Виктор Леоненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Тарас Михавко
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Источник:
BLIK.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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