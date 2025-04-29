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"Две детские ошибки за 30 секунд". Леоненко раскритиковал защитника Динамо
Игроку досталось за матч с "Шахтером"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, раскритиковал действия защитника "бело-синих" Тараса Михавко в матче с "Шахтером" (2:2).
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- Ваше мнение о Михавке? Он ошибся в моменте с пенальти, но многие эксперты отмечают его потенциал, что он может вырасти во второго Забарного.
- Передавайте привет таким экспертам. Михавко уже на шестой минуте себя "проявил". Молодец! Кого волнует, что он молодой? Счет 0:1 сделал. До уровня Забарного все могут вырасти. Ключевое слово - могут. А сегодня я увидел, что Михавко привез гол в свои ворота и сделал две детские ошибки за 30 секунд - обрезался в середине поля и заработал ненужный пенальти, - заявил Леоненко.
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