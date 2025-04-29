Кузнецов: Кубковый матч с Полесьем вылез Шахтеру боком

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Олег Кузнецов еще до 25-го тура УПЛ считал, что классическое украинское дерби станет решающим для "Шахтера".

- Так и произошло, потому что "горнякам" нужно было обязательно побеждать "Динамо". Мы увидели два разных тайма. "Шахтер" очень удачно сыграл до перерыва, но потом динамовцы включились на полную. Поэтому, результат вполне закономерен.

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- Трудно понять, в чем была задумка "Динамо" на старте матча...

- Не знаю... Но могу констатировать одно - такое уже было, и не один раз, особенно - осенью. Я имею в виду то, что "бело-синие" очень долго просыпаются, и первые 15-20 минут проводят особенно невыразительно. В первом тайме "Шахтер" выиграл практически все подборы мяча, лучше двигался, хорошо прессинговал, Однако, после перерыва "горняки" решили сыграть на удержание, от обороны. Не знаю, учел "Шахтер" это, или нет, но "Динамо" во втором тайме выдало максимум, и даже больше. Команда Шовковского за короткий промежуток времени могла забить 2-3 гола.

- "Шахтер" сознательно сбросил обороты, или вынужденно?

- Вынужденно. После перерыва сказалось то, что "горняки" 120 минут сыграли в полуфинале Кубка Украины против "Полесья". Для "Шахтера" поединок с житомирянами выдался очень тяжелым, и вылез боком. Кроме того, считаю, что четыре одновременные замены от Пушича на 62-й минуте были крайне неудачными - они не только не усилили игру, но даже ослабили "Шахтер".

- Поединок начался с двух ошибок Михавка, что привело к пенальти в ворота "Динамо". И это уже было раньше...

- Он сам себя наказал. Сначала ошибся с передачей перед штрафной площадкой, а потом побежал отбирать мяч в штрафную зону. Вот только нельзя так действовать защитникам - нельзя лететь в соперника, касаться его. Обычно, в таких ситуациях нужно пласовать по газону, учитывая, что ничего серьезного там не предполагалось, ведь позади растушевывались несколько защитников "Динамо".

Это индивидуальная ошибка. Михавко - еще очень молодой футболист, и очень много ошибается. И осенью у него много потерь мяча было... Но тренеры доверяют Михавко, он пока - основной левый защитник. Что дальше? Он еще будет набивать шишки... В "Динамо" есть профессиональный специалист по работе с защитниками - Сергей Федоров, который подскажет Тарасу, в чем тот ошибается.

- В "старте" вышли динамовские ветераны - Ярмоленко с Буяльским. Они на уровне провели классическое дерби?

- Да, выдержали. Особенно, учитывая то, что Ярмоленко отыграл весь матч полностью, а Буяльский - 85 минут. Однако, нужно учитывать, что "Динамо" во втором тайме облегчило задачу своим лидерам, потому что игра практически все время происходила на половине поля "Шахтера"... Таким образом, и Ярмоленко, и Буяльскому приходилось делать максимальные кроссы - в 40-50 метров, не больше. Хочу также отметить, что Буяльскому всего лишь 32 года, он в расцвете сил, и на многое еще способен, как вот в классико, например.

- Что из проблем, которые "Шахтер" имеет на протяжении всего сезона, вылезло и в этом матче с "Динамо"?

- Бразильцы, особенно те, которые играют в обороне, - не того уровня, который нужен для серьезных испытаний. Эти бразильцы не тянут... Раньше в "Шахтере", конечно, были более классные легионеры. Не исключено, что некоторые до сих пор еще адаптируются, и есть определенная несыгранность. У "Шахтера" очень много ошибок в обороне. В текущем сезоне "горняки" нечасто завершали матчи спокойно, чаще - на жилах.

- Как сейчас можно оценить ситуацию в верхней части турнирной таблицы УПЛ?

- Насчет чемпионства - все решено! Думаю, что "Александрия" точно не сможет побороться за первое место, но и не отдаст "Шахтеру" вторую позицию. Окончательно это решится после матча александрийцев с "Полесьем" в 27-м туре. Если команда Ротаня выиграет в Житомире - все, судьба серебра тоже решится! В дальнейшем в УПЛ будем наблюдать только за борьбой за пятое место, - резюмировал Кузнецов.