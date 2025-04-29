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Александрия определилась с будущим Ротаня - тренером интересуется Шахтер

Премьер-лига

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Александрия определилась с будущим Ротаня - тренером интересуется Шахтер

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Руководство "Александрии" инициировало начало переговоров относительно продолжения сотрудничества с главным тренером команды Русланом Ротанем и спортивным директором Иваном Телько.

Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.

Согласно данным источника, в ближайшие дни должны начаться переговоры. Нынешнее соглашение Ротаня с "горожанами" рассчитано до 30 июня 2025 года.

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На данный момент "Александрия" с 60 пунктами занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ и на шесть очков опережает "Шахтер". "Динамо" лидирует с 64 баллами.

Ранее была информация, что владелец "горняков" Ринат Ахметов рассматривает вариант с приглашением Ротаня.

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Руслан Ротань ФК Александрия Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
29.04.2025 в 14:11
не надо ему вступать в гімно
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
29.04.2025 в 14:11
не надо ему вступать в гімно
Ответить
0
1

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