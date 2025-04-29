Александрия определилась с будущим Ротаня - тренером интересуется Шахтер

Руководство "Александрии" инициировало начало переговоров относительно продолжения сотрудничества с главным тренером команды Русланом Ротанем и спортивным директором Иваном Телько.

Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.

Согласно данным источника, в ближайшие дни должны начаться переговоры. Нынешнее соглашение Ротаня с "горожанами" рассчитано до 30 июня 2025 года.

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На данный момент "Александрия" с 60 пунктами занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ и на шесть очков опережает "Шахтер". "Динамо" лидирует с 64 баллами.

Ранее была информация, что владелец "горняков" Ринат Ахметов рассматривает вариант с приглашением Ротаня.