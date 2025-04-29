Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия определилась с будущим Ротаня - тренером интересуется Шахтер
Что известно?
Фото: ФК Олександрія
Руководство "Александрии" инициировало начало переговоров относительно продолжения сотрудничества с главным тренером команды Русланом Ротанем и спортивным директором Иваном Телько.
Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас.
Согласно данным источника, в ближайшие дни должны начаться переговоры. Нынешнее соглашение Ротаня с "горожанами" рассчитано до 30 июня 2025 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На данный момент "Александрия" с 60 пунктами занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ и на шесть очков опережает "Шахтер". "Динамо" лидирует с 64 баллами.
Ранее была информация, что владелец "горняков" Ринат Ахметов рассматривает вариант с приглашением Ротаня.
Популярное сейчас
- Металлург уволил главного тренера, неопределенная судьба Вернидуба. Главные новости за 28 апреля
- "У нас никогда не было коллапса системы таких масштабов": проведение матча Барселона – Интер под вопросом
- "Это разбивает сердце", - Таловеров высказался о вылете Плимута из Чемпионшипа
- Украинское классическое. Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
Комментарии 1