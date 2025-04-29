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Инсайдер раскрыл зарплату и клаусулу Гуцуляка в Полесье

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Инсайдер раскрыл зарплату и клаусулу Гуцуляка в Полесье

polissyafc.com

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Футбольный инсайдер Игорь Бурбас рассекретил зарплату и клаусулу вингера сборной Украины в житомирском "Полесье" Алексея Гуцуляка.

"Без Гуцуляка Полесье было бы середняком в УПЛ. Было очень много матчей, которые лично вытащил Алексей. Клаусула в контракте Гуцуляка составляет пять миллионов евро. Вингер житомирян получает 600 тысяч евро в год", - рассказал Бурбас в эфире ютуб-канала "BurBuzz".

Трудовое соглашение Гуцуляка с "Полесьем" рассчитано до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне 27-летний вингер отметился 12 голами и 3 ассистами в 30 матчах на клубном уровне.

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УПЛ Полесье (Житомир) Алексей Гуцуляк зарплата Игорь Бурбас
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Источник:
Ігор Бурбас
Опубликовал: Александр Бураков
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