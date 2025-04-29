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Наша общая история и будущее. Кривбасс присоединился к поздравлениям с Всеукраинским днем футбола
Часть жизни
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" присоединился к поздравлениям с Всеукраинским днем футбола.
Криворожский клуб написал, что футбол является частью единства украинцев и частью жизни.
"Ровно 33 года назад национальная сборная провела первый матч во времена независимости. За это время мы множество раз убедились, что футбол - это не просто игра. Это борьба, эмоции, вера и единство миллионов украинцев. Это часть жизни, наша общая история и будущее.
Спасибо каждому, кто поддерживает, тренируется, играет и верит в футбол так, как мы! С праздником, футбольная семья!", — написал "Кривбасс".
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29 апреля 1992 года сборная Украины провела свой первый официальный матч против сборной Венгрии, который закончился поражением 1:3.
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