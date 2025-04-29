Не Шовковский. Павлов назвал лучшего тренера в УПЛ

Известный тренер Николай Павлов положительно оценил работу наставника "Александрии" Руслана Ротаня, который был признан лучшим тренером 2024 года по версии "УФ".

"Конечно [соглашается с этим званием - прим.]. Учитывая, что он работает только третий год, считаю, что у него уже есть свой опыт. Он работал в тренерском штабе молодежной сборной - это отнимало много времени и сил.

Я связываю успехи Ротаня с тем, что у него очень сильная тренерская команда. Все тренеры, которые его окружают - это люди с определенным опытом в футболе. Особенно хотел бы отметить Евгения Греся, который работает у них как аналитик и тренер. Я хорошо его знаю - когда-то он очень помог мне, когда я работал в "Ворскле" и "Мариуполе". И Ротань, как руководитель штаба, правильно подобрал людей, что тоже говорит в его пользу. Для меня не является секретом, почему у них все получается - я знаю, как они работают", - считает Павлов.