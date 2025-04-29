  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Не Шовковский. Павлов назвал лучшего тренера в УПЛ

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не Шовковский. Павлов назвал лучшего тренера в УПЛ

Премьер-лига

Прогресс команды видно невооруженным взглядом

Не Шовковский. Павлов назвал лучшего тренера в УПЛ

Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий

Новина українською

Известный тренер Николай Павлов положительно оценил работу наставника "Александрии" Руслана Ротаня, который был признан лучшим тренером 2024 года по версии "УФ".

"Конечно [соглашается с этим званием - прим.]. Учитывая, что он работает только третий год, считаю, что у него уже есть свой опыт. Он работал в тренерском штабе молодежной сборной - это отнимало много времени и сил.

Я связываю успехи Ротаня с тем, что у него очень сильная тренерская команда. Все тренеры, которые его окружают - это люди с определенным опытом в футболе. Особенно хотел бы отметить Евгения Греся, который работает у них как аналитик и тренер. Я хорошо его знаю - когда-то он очень помог мне, когда я работал в "Ворскле" и "Мариуполе". И Ротань, как руководитель штаба, правильно подобрал людей, что тоже говорит в его пользу. Для меня не является секретом, почему у них все получается - я знаю, как они работают", - считает Павлов.

Сейчас "Александрия" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, отставая от "Динамо" на четыре очка.

Читайте такжеХочет меньше критики к тренеру. Павлов поддержал Реброва

По теме
yellow-arrow
Эмоции, которые объединяют. Середняк УПЛ поздравил с Всеукраинским днем футбола
yellow-arrow
Боровик назвал лучшего голкипера в новейшей истории Украины
yellow-arrow
Рух объявил имя нового титульного спонсора клуба
Руслан Ротань Николай Павлов ФК Александрия УПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости