Боровик назвал лучшего голкипера в новейшей истории Украины

Бывший вратарь ряда украинских клубов Евгений Боровик рассказал, на каких голкиперов он равнялся в детстве, а также назвал лучшего кипера в истории Украины.

- На каких голкиперов вы равнялись?

- В детстве - на Сашу Шовковского, Петера Шмейхеля. Когда стал немного старше, то равнялся на Икера Касильяса. Из современных мне очень нравится Мануэль Нойер со своими нестандартными вещами, которые он принес в мировой футбол еще со времен выступлений за "Шальке", когда начал бегать и играть ногами практически по всему полю.

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- Шовковский - лучший голкипер в новейшей истории Украины?

- Ну, со своим бэкграундом он - лучший вратарь Украины. Это 100%.

- Кто лучше: Шовковский или Нойер?

- Нойер, конечно. Он - вообще безумный. Да, иногда ошибается, но то, что делает - это фантастика какая-то, - сказал Боровик для издания Украинский футбол.