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Рух объявил имя нового титульного спонсора клуба

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Рух объявил имя нового титульного спонсора клуба

Фото - ФК Рух Львів

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Львовский "Рух" объявил имя нового титульного спонсора клуба со следующего сезона.

Долговременное сотрудничество между "желто-черными" и компанией Favbet продолжается и теперь откроется в новом и более широком формате. В клубе поддерживают такую инициативу не только со спортивной точки зрения, но и с социальной и медийной.

"Этот контракт не о спонсорстве, а о ценном для нашего клуба партнерстве. И мы, и Favbet довольны этим сотрудничеством. "Рух" ценит поддержку наших партнеров, ведь сейчас очень непростое для Украины время и без этой помощи нам было бы не просто трудно, а пожалуй, и невозможно справиться самим, потому что "Рух" это не просто футбольный клуб, а огромная Академия. Радует, что у клуба и у Favbet есть общее видение по поддержке спорта, детей и развития футбола", — сказал основатель "Руха" Григорий Козловский.

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Напомним, что "Рух" занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка после 26-го тура.

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Источник:
ФК Рух Львів
Опубликовал: Андрей Журба
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