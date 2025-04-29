Эмоции, которые объединяют. Середняк УПЛ поздравил с Всеукраинским днем футбола

Середняк УПЛ поздравил с Всеукраинским днем футбола.

"НК Верес" присоединился к празднику и поздравил всех кто любит и развивает футбол.

"Футбол - это больше, чем игра. Это эмоции, которые объединяют. Это стадионы, где пишется история. Это каждый ребенок с мячом, каждый болельщик, каждый, кто живет футболом. НК Верес искренне поздравляет всех, кто любит, играет, поддерживает и развивает наш любимый вид спорта. Вместе - мы большая футбольная семья!", - написал клуб.

Напомним, что 29 апреля 1992 года сборная Украины провела свой первый поединок в истории. Встреча с Венгрией завершилась со счетом 1:3.

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К слову, "Верес" сейчас занимает 7-е место в чемпионате Украины.