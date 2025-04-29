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Эмоции, которые объединяют. Середняк УПЛ поздравил с Всеукраинским днем футбола
Больше чем игра
Фото - НК Верес
Середняк УПЛ поздравил с Всеукраинским днем футбола.
"НК Верес" присоединился к празднику и поздравил всех кто любит и развивает футбол.
"Футбол - это больше, чем игра. Это эмоции, которые объединяют. Это стадионы, где пишется история. Это каждый ребенок с мячом, каждый болельщик, каждый, кто живет футболом.
НК Верес искренне поздравляет всех, кто любит, играет, поддерживает и развивает наш любимый вид спорта.
Вместе - мы большая футбольная семья!", - написал клуб.
Напомним, что 29 апреля 1992 года сборная Украины провела свой первый поединок в истории. Встреча с Венгрией завершилась со счетом 1:3.
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К слову, "Верес" сейчас занимает 7-е место в чемпионате Украины.
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