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Эмоции, которые объединяют. Середняк УПЛ поздравил с Всеукраинским днем футбола

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Эмоции, которые объединяют. Середняк УПЛ поздравил с Всеукраинским днем футбола

Фото - НК Верес

Новина українською

Середняк УПЛ поздравил с Всеукраинским днем футбола.

"НК Верес" присоединился к празднику и поздравил всех кто любит и развивает футбол.

"Футбол - это больше, чем игра. Это эмоции, которые объединяют. Это стадионы, где пишется история. Это каждый ребенок с мячом, каждый болельщик, каждый, кто живет футболом.

НК Верес искренне поздравляет всех, кто любит, играет, поддерживает и развивает наш любимый вид спорта.

Вместе - мы большая футбольная семья!", - написал клуб.

Напомним, что 29 апреля 1992 года сборная Украины провела свой первый поединок в истории. Встреча с Венгрией завершилась со счетом 1:3.

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К слову, "Верес" сейчас занимает 7-е место в чемпионате Украины.

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Источник:
Верес
Опубликовал: Владислав Прийменко
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