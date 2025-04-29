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Вратарь Колоса - о матче с Полесьем: Был небольшой мандраж

Премьер-лига

Иван Пахолюк подвел итоги игры с житомирским клубом

Вратарь Колоса - о матче с Полесьем: Был небольшой мандраж

Фото: ФК Колос

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Голкипер "Колоса" Иван Пахолюк, который в день матча против "Полесья" (1:1) праздновал День рождения, поделился своими впечатлениями от игры.

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"Спасибо всем за поздравления! Очень приятно. Был обычный день, игра как игра. Играть было замечательно. Все команды хорошего уровня. Был небольшой мандраж - очень переживал перед игрой. Сначала нам было очень тяжело. Немножко прижались к своим воротам, но потом выровняли игру. И в дальнейшем была равная игра.

Что касается сейва от Батисты - это наше дело, работа голкипера. Кто-то забивает, а кто-то выручает команду. Из этого и состоит коллектив!", - сказал Пахолюк.

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Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Иван Пахолюк
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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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