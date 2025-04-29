Вратарь Колоса - о матче с Полесьем: Был небольшой мандраж

Голкипер "Колоса" Иван Пахолюк, который в день матча против "Полесья" (1:1) праздновал День рождения, поделился своими впечатлениями от игры.

"Спасибо всем за поздравления! Очень приятно. Был обычный день, игра как игра. Играть было замечательно. Все команды хорошего уровня. Был небольшой мандраж - очень переживал перед игрой. Сначала нам было очень тяжело. Немножко прижались к своим воротам, но потом выровняли игру. И в дальнейшем была равная игра.

Что касается сейва от Батисты - это наше дело, работа голкипера. Кто-то забивает, а кто-то выручает команду. Из этого и состоит коллектив!", - сказал Пахолюк.