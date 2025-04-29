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Клуб УПЛ прекратил сотрудничество с несколькими специалистами
Чистка продолжается
Фото: ФК ЛНЗ
В ЛНЗ произошли очередные изменения в руководящем составе. Черкасский клуб прекратил сотрудничество сразу с несколькими специалистами, сообщает пресс-служба "фиолетовых".
Команду покинули:
- менеджер по медиа и маркетингу Андрей Веков,
- директор Василий Гречаный,
- администраторы Борис Кузьмин и Никита Кузьмин.
Причины прекращения сотрудничества не уточняются. Ранее была информация, что причиной отставки Гречаного стало несогласие с решением Виктора Кравченко об увольнении Андрея Колесника.
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Источник:ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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