Клуб УПЛ прекратил сотрудничество с несколькими специалистами

В ЛНЗ произошли очередные изменения в руководящем составе. Черкасский клуб прекратил сотрудничество сразу с несколькими специалистами, сообщает пресс-служба "фиолетовых".

Команду покинули:

менеджер по медиа и маркетингу Андрей Веков,

директор Василий Гречаный,

администраторы Борис Кузьмин и Никита Кузьмин.

Причины прекращения сотрудничества не уточняются. Ранее была информация, что причиной отставки Гречаного стало несогласие с решением Виктора Кравченко об увольнении Андрея Колесника.