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Клуб УПЛ прекратил сотрудничество с несколькими специалистами

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Клуб УПЛ прекратил сотрудничество с несколькими специалистами

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

В ЛНЗ произошли очередные изменения в руководящем составе. Черкасский клуб прекратил сотрудничество сразу с несколькими специалистами, сообщает пресс-служба "фиолетовых".

Команду покинули:

  • менеджер по медиа и маркетингу Андрей Веков,
  • директор Василий Гречаный,
  • администраторы Борис Кузьмин и Никита Кузьмин.

Причины прекращения сотрудничества не уточняются. Ранее была информация, что причиной отставки Гречаного стало несогласие с решением Виктора Кравченко об увольнении Андрея Колесника.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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