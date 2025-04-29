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"Не только игровая составляющая". Супряга - о своей ситуации в Заре
Форвард не получает достаточно игровой практики в луганской команде
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий "Динамо" Владислав Супряга, который нынешний сезон проводит на правах аренды в "Заре", высказался об отсутствии игровой практики в луганской команде.
"Это было спонтанно. Я просто себе ехал в машине по Киеву, мне звонит наш президент и говорит, что ты можешь приехать на Лобановского, а там офис. Я приезжаю и он меня спрашивает: "Хочешь ли ты в "Зарю?" Ну и я ему говорю, что да, хочу, потому что я хочу играть.
Ключевым для меня было то, что в "Заре" меня заверили: как я буду тренироваться, так и буду играть.
Сборы я провел хорошо, забивал голы, отдавал ассисты. Но как только приехал в Киев, что-то там изменилось. И я не знаю, что. Я приехал и на следующий матч я в запасе.
И мне ноль слов о том, почему я не играю, что произошло. Думаю, что в этом есть не только игровая составляющая", - рассказал Супряга.
Добавим, что Супряга провел 10 матчей в составе "Зари". Арендное соглашение с луганчанами истекает 30 июня 2025 года.
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