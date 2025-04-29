Тренер Черноморца - про вратаря команды: Это вообще п******. Бред какой-то

Тренер голкиперов " Черноморца " Евгений Боровик раскритиковал кипера "моряков" Чижиоке Аниагбосо за автогол в матче УПЛ против "Оболони" (0:1).

– Проблемы Рудька дали шанс сыграть в воротах его конкуренту Чижиоке Аниагбосо, однако в матче 24-го тура УПЛ против Оболони (0:1) он отличился, пожалуй, самым курьезным автоголом этого сезона. Что это было?

– Да не только в этом сезоне. Это вообще п******. Бред какой-то. На рефлексе сработал – увидел мяч и у ****. Пожалуй, да.

– А как он это сам объяснил?

– Я вратарей не трогаю после ошибок. Это уже история. Зачем мне его трепать за живое?

– Нынешний главный тренер "Черноморца" Александр Кучер интересовался вашим мнением о том, стоит ли менять первый номер?

– Нет.

– Ситуация, конечно, патовая. Может быть, вам придется карьеру восстановить, чтобы в "Черноморце" появился надежный голкипер?

– Я закончил с футболом и мне это н**** неинтересно.

Автогол Аниагбосо: