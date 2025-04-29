Леоненко: Если Динамо не завоюет чемпионство, я уже подготовил мешки для игроков

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, после украинского класико (2:2) порассуждал о шансах киевлян на чемпионство.

– Вы готовы досрочно поздравить "Динамо" с чемпионством?

– Я уже давно "Динамо" поздравил с чемпионством. Но на всякий случай подготовил мешки для игроков, если золотых медалей не завоюют, чтобы сбросить с моста, – и не с Патона, а из Южного, потому что он выше будет. Я рад, что "Динамо" сыграло по-чемпионски, правда, в одном тайме. Но все-таки, значит, могут.

- Если "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов будет играть так же, как второй матч против "Шахтера", то выйдет в групповой этап?

– Конечно, получится! Хотя… Здесь будет многое зависеть от соперников. В еврокубках не будут стоять у своей штрафной и смотреть, как играет "Динамо". Там будут бежать и отрабатывать.