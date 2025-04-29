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Срна высказался о будущем Конопли в Шахтере

Премьер-лига

Ходят слухи, что защитник не хочет продлевать контракт

Срна высказался о будущем Конопли в Шахтере

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна высказался о будущем защитника "горняков" Ефима Конопли, который в последнее время не попадает в основной состав донецкого клуба.

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– В составе не было Ефима Конопли, он сейчас не играет в последних матчах. Скажите, какова его судьба? Он будет в "Шахтере", будет ли подписывать контракт? Ведутся ли с ним переговоры?

– У него еще есть контракт, поэтому он – игрок "Шахтера". Пока у него есть контракт – он игрок "Шахтера", – сказал Срна.

Напомним, что контракт защитника с клубом заканчивается 30 сентября 2026 года. В текущем сезоне 25-летний украинец сыграл в 20 матчах за клуб и отдал 2 ассиста.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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