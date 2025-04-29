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Срна высказался о будущем Конопли в Шахтере
Ходят слухи, что защитник не хочет продлевать контракт
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна высказался о будущем защитника "горняков" Ефима Конопли, который в последнее время не попадает в основной состав донецкого клуба.
– В составе не было Ефима Конопли, он сейчас не играет в последних матчах. Скажите, какова его судьба? Он будет в "Шахтере", будет ли подписывать контракт? Ведутся ли с ним переговоры?
– У него еще есть контракт, поэтому он – игрок "Шахтера". Пока у него есть контракт – он игрок "Шахтера", – сказал Срна.
Напомним, что контракт защитника с клубом заканчивается 30 сентября 2026 года. В текущем сезоне 25-летний украинец сыграл в 20 матчах за клуб и отдал 2 ассиста.
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