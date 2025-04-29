  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо уже восемь матчей подряд не может обыграть Шахтер

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо уже восемь матчей подряд не может обыграть Шахтер

Премьер-лига

4 ничьи и 4 победы Шахтера в 8 последних матчах

Динамо уже восемь матчей подряд не может обыграть Шахтер

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

В воскресенье, 27 апреля, состоялся матч 26-го тура УПЛ, в котором "Шахтер" и "Динамо" расписали голевую ничью 2:2.

Интересно, что это уже восьмой матч подряд, в котором киевляне не могут обыграть "горняков". Из них четыре раза победу праздновал "Шахтер" и четыре раза команды сыграли вничью с разницей мячей 13:5.

7 раз команды встречались в УПЛ, и один раз – в поединке за Суперкубок.

Последний раз бело-синие побеждали "Шахтер" 17 апреля 2021 года – тогда минимальную победу (1:0) команде принес гол Карлоса де Пены.

По теме
yellow-arrow
"Хотя Шахтер предлагал лучшие условия", - Пихаленок рассказал, почему выбрал Динамо
yellow-arrow
Срна высказался о будущем Конопли в Шахтере
yellow-arrow
Леоненко: Если Динамо не завоюет чемпионство, я уже подготовил мешки для игроков
Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости