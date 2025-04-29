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Динамо уже восемь матчей подряд не может обыграть Шахтер
4 ничьи и 4 победы Шахтера в 8 последних матчах
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В воскресенье, 27 апреля, состоялся матч 26-го тура УПЛ, в котором
Интересно, что это уже восьмой матч подряд, в котором киевляне не могут обыграть "горняков". Из них четыре раза победу праздновал "Шахтер" и четыре раза команды сыграли вничью с разницей мячей 13:5.
7 раз команды встречались в УПЛ, и один раз – в поединке за Суперкубок.
Последний раз бело-синие побеждали "Шахтер" 17 апреля 2021 года – тогда минимальную победу (1:0) команде принес гол Карлоса де Пены.
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