Динамо уже восемь матчей подряд не может обыграть Шахтер

В воскресенье, 27 апреля, состоялся матч 26-го тура УПЛ, в котором "Шахтер" и "Динамо" расписали голевую ничью 2:2.

Интересно, что это уже восьмой матч подряд, в котором киевляне не могут обыграть "горняков". Из них четыре раза победу праздновал "Шахтер" и четыре раза команды сыграли вничью с разницей мячей 13:5.

7 раз команды встречались в УПЛ, и один раз – в поединке за Суперкубок.

Последний раз бело-синие побеждали "Шахтер" 17 апреля 2021 года – тогда минимальную победу (1:0) команде принес гол Карлоса де Пены.