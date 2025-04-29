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"Хотя Шахтер предлагал лучшие условия", - Пихаленок рассказал, почему выбрал Динамо
Все дело в отношении
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "
"Когда началась моя трансферная сага – я наверняка со всеми общался. Я общался с президентом "Динамо", с главным тренером, с Ярмоленко. Из "Шахтера" мне звонили только Срна и Бондарь. Для себя я понял, что многие ребята хотят видеть меня в команде – они мне писали, очень много, приглашали, заманивали.
А из "Шахтера" почти никто не писал. Это очень повлияло, я понял, что многие меня ждут в "Динамо". Хотя "Шахтер" предлагал мне более лучшие условия, чем "Динамо". Но я выбрал "Динамо".
Игорь Михайлович Суркис стал уговаривать перейти меня, мы очень долго общались, он рассказал о плюсах такого перехода. Президент клуба рассказал мне свое видение, как он относится ко мне, хотя я даже не подписал контракт тогда.
Мне было приятно с ним разговаривать, а сейчас приятно работать. Он всегда с командой. На собрании ходил на каждый товарищеский матч, всегда к нему можно прийти и пообщаться даже по не футбольным вопросам. Это очень классно", – заявил Александр.
Напомним, что Пихаленок является воспитанником "Шахтера", но нормально закрепиться в составе "горняков" закрепиться не смог, после чего перешел в "Днепр-1".
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