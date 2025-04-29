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"Хотя Шахтер предлагал лучшие условия", - Пихаленок рассказал, почему выбрал Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Все дело в отношении

"Хотя Шахтер предлагал лучшие условия", - Пихаленок рассказал, почему выбрал Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Динамо" Александр Пихаленок пояснил, почему решил перейти из "Днепра-1" в киевский клуб, хотя к нему проявлял интерес и "Шахтер".

"Когда началась моя трансферная сага – я наверняка со всеми общался. Я общался с президентом "Динамо", с главным тренером, с Ярмоленко. Из "Шахтера" мне звонили только Срна и Бондарь. Для себя я понял, что многие ребята хотят видеть меня в команде – они мне писали, очень много, приглашали, заманивали.

А из "Шахтера" почти никто не писал. Это очень повлияло, я понял, что многие меня ждут в "Динамо". Хотя "Шахтер" предлагал мне более лучшие условия, чем "Динамо". Но я выбрал "Динамо".

Игорь Михайлович Суркис стал уговаривать перейти меня, мы очень долго общались, он рассказал о плюсах такого перехода. Президент клуба рассказал мне свое видение, как он относится ко мне, хотя я даже не подписал контракт тогда.

Мне было приятно с ним разговаривать, а сейчас приятно работать. Он всегда с командой. На собрании ходил на каждый товарищеский матч, всегда к нему можно прийти и пообщаться даже по не футбольным вопросам. Это очень классно", – заявил Александр.

Напомним, что Пихаленок является воспитанником "Шахтера", но нормально закрепиться в составе "горняков" закрепиться не смог, после чего перешел в "Днепр-1".

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Пихаленок
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Источник:
SportarenaTV
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
29.04.2025 в 20:05
Олександре, вболівальники Динамо, включно зі мною, дуже раді, що ти вибрав саме Динамо.
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Комментарии 2
Лекарь (село Дарниця)
29.04.2025 в 20:05
Олександре, вболівальники Динамо, включно зі мною, дуже раді, що ти вибрав саме Динамо.
Ответить
0
0
Nevermore (Донецк)
29.04.2025 в 19:28
урря!
Ответить
0
2

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