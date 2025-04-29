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Топ-менеджер ЛНЗ - о своем увольнении: То, что мне озвучили, мне стыдно говорить в прессе

Премьер-лига

В ЛНЗ большие перестановки

Топ-менеджер ЛНЗ - о своем увольнении: То, что мне озвучили, мне стыдно говорить в прессе

instagram.com/fclnz

Новина українською

Уже бывший менеджер по медиа и маркетингу ЛНЗ Андрей Веков высказался о своем недавнем увольнении из черкасского клуба.

– В связи с чем разошлись с клубом? Инициатором были вы или руководство клуба?

– Инициатор – клуб. То что мне озвучили, мне стыдно говорить в прессе. Со мной говорил Каюк, главным его месседжем стало предложение: "У меня карт-бланш, поэтому твоим направлением будут заниматься другие люди".

Я не трачу силы на согласие или несогласие с решением руководства, направлю его на создание.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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