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Топ-менеджер ЛНЗ - о своем увольнении: То, что мне озвучили, мне стыдно говорить в прессе
В ЛНЗ большие перестановки
instagram.com/fclnz
Уже бывший менеджер по медиа и маркетингу ЛНЗ Андрей Веков высказался о
– В связи с чем разошлись с клубом? Инициатором были вы или руководство клуба?
– Инициатор – клуб. То что мне озвучили, мне стыдно говорить в прессе. Со мной говорил Каюк, главным его месседжем стало предложение: "У меня карт-бланш, поэтому твоим направлением будут заниматься другие люди".
Я не трачу силы на согласие или несогласие с решением руководства, направлю его на создание.
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