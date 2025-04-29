Топ-менеджер ЛНЗ - о своем увольнении: То, что мне озвучили, мне стыдно говорить в прессе

Уже бывший менеджер по медиа и маркетингу ЛНЗ Андрей Веков высказался о своем недавнем увольнении из черкасского клуба.

– В связи с чем разошлись с клубом? Инициатором были вы или руководство клуба?

– Инициатор – клуб. То что мне озвучили, мне стыдно говорить в прессе. Со мной говорил Каюк, главным его месседжем стало предложение: "У меня карт-бланш, поэтому твоим направлением будут заниматься другие люди".

Я не трачу силы на согласие или несогласие с решением руководства, направлю его на создание.