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Экс-вратарь Черноморца: Рефери Вакс взял баксы. Иначе он не мог судить
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Экс-голкипер "
– После своего последнего матча за Черноморец против "Александрии" (1:2) в 18-м туре УПЛ сезона 2016/17 вы в прямом эфире телеканалов "Футбол" в жесткой форме выразили претензии к поведению арбитра Юрия Вакса. Что между вами произошло?
– Вакс взял баксы. Иначе он не мог судить. У нас было удаление. Поле дерьмо... Грязь, в которой невозможно ни мяч выбить, ничего. И тут он подбежал: "Ты, п****, б****, выбивай скорей!". Всех на поле материл. Может, под хмельком был?
– Он всегда так общался?
– Не знаю. Может быть, с полевыми игроками он всегда так общался. Со мной это было впервые. Не понял ситуацию. Я в его сторону ничего не говорил.
У нас же судьи неприкасаемые. Их трогать нельзя – а то все. После игры с "Александрией" хотел зайти в раздевалку к арбитрам и рассказать ему более-менее понятными словами, которое он п******, но меня не пустили.
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