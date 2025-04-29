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Экс-вратарь Черноморца: Рефери Вакс взял баксы. Иначе он не мог судить

Премьер-лига
Обновлено

Интересные истории из прошлого

Экс-вратарь Черноморца: Рефери Вакс взял баксы. Иначе он не мог судить

википедия

Новина українською

Экс-голкипер "Черноморца" и ряда других украинских команд Евгений Боровик вспомнимл о судействе рефери Юрия Вакса, имя которого в футбольной среде стало нарицательным.

– После своего последнего матча за Черноморец против "Александрии" (1:2) в 18-м туре УПЛ сезона 2016/17 вы в прямом эфире телеканалов "Футбол" в жесткой форме выразили претензии к поведению арбитра Юрия Вакса. Что между вами произошло?

– Вакс взял баксы. Иначе он не мог судить. У нас было удаление. Поле дерьмо... Грязь, в которой невозможно ни мяч выбить, ничего. И тут он подбежал: "Ты, п****, б****, выбивай скорей!". Всех на поле материл. Может, под хмельком был?

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– Он всегда так общался?

– Не знаю. Может быть, с полевыми игроками он всегда так общался. Со мной это было впервые. Не понял ситуацию. Я в его сторону ничего не говорил.

У нас же судьи неприкасаемые. Их трогать нельзя – а то все. После игры с "Александрией" хотел зайти в раздевалку к арбитрам и рассказать ему более-менее понятными словами, которое он п******, но меня не пустили.

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Юрий Вакс Евгений Боровик Черноморец (Одесса)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
29.04.2025 в 20:38
когда Боровик играл в ЧО он пропускал голы почти с центра поля--где он только не играл на долго не задерживался --чему он может научить
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
29.04.2025 в 20:38
когда Боровик играл в ЧО он пропускал голы почти с центра поля--где он только не играл на долго не задерживался --чему он может научить
Ответить
0
0

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