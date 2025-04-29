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Защитник Оболони: Это очко с Карпатами может стать для нас золотым
Оболонь продолжает свою борьбу за выживание
fc.obolon.ua
Защитник "Оболони" Петр Стасюк повдел итог
"Мой гол? Нельзя сказать, что прямо наигранная комбинация. По ситуации сыграл, видел, что передача может пойти под себя, отскочил, принял мяч, и видел, что в ближний угол можно забить этот мяч.
Каких-то особенно сложностей не было, играли по игре. Где-то, наверное, были моменты нервозности, потому что нам очки очень нужны, они для нас очень важны. Каждое очко для нас очень важно и где-то просто играли уже по ситуации, где-то немного проще.
Думаю, что первый тайм нам получилось лучше себя проявить, но и во втором тайме у нас были моменты, где мы могли, ну не сказать чтобы закончить эту игру, но добиться положительного результата.
Что привело ко второму пропущенному голу? Пошла длинная передача там, просто сброс, ну и где-то не доиграли, где-то наверняка не хватило концентрации и все.
Я не могу сказать, что ничья в этом матче - это для нас это негатив, потому что каждое очко для нас важно и в конце сезона, я думаю, что даже это ничейное очко может стать золотым", - сказал Стасюк.
Напомним, что "Оболонь" на данный момент идет на 12-м месте в таблице, имея в активе 25 очков.
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