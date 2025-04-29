Защитник Оболони: Это очко с Карпатами может стать для нас золотым

Защитник "Оболони" Петр Стасюк повдел итог матча 26-го тура УПЛ с "Карпатами" (2:2) , в котором он забил один из голов своей команды.

"Мой гол? Нельзя сказать, что прямо наигранная комбинация. По ситуации сыграл, видел, что передача может пойти под себя, отскочил, принял мяч, и видел, что в ближний угол можно забить этот мяч.

Каких-то особенно сложностей не было, играли по игре. Где-то, наверное, были моменты нервозности, потому что нам очки очень нужны, они для нас очень важны. Каждое очко для нас очень важно и где-то просто играли уже по ситуации, где-то немного проще.

Думаю, что первый тайм нам получилось лучше себя проявить, но и во втором тайме у нас были моменты, где мы могли, ну не сказать чтобы закончить эту игру, но добиться положительного результата.

Что привело ко второму пропущенному голу? Пошла длинная передача там, просто сброс, ну и где-то не доиграли, где-то наверняка не хватило концентрации и все.

Я не могу сказать, что ничья в этом матче - это для нас это негатив, потому что каждое очко для нас важно и в конце сезона, я думаю, что даже это ничейное очко может стать золотым", - сказал Стасюк.