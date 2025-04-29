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"Можно говорить, что тобой и Реал интересуется", - Пихаленок рассказал о трансферных слухах вокруг себя
Италия, Бельгия и Турция
scdnipro1.com.ua
Хавбек "Динамо" Александр Пихаленок рассказал о тех трансферных слухах, которые ходили вокруг его персоны.
– Какие трансферные слухи были вокруг тебя, кроме "Жироны", о которой все писали?
- Бельгия была – "Генк" был заинтересован. Еще года два назад были разговоры об Италии – "Монце". Были разговоры о "Монце" немного. Турция – "Бешикташ". Немного разговаривали.
Но, знаете ли, это разговоры. Если бы было официальное предложение – это одно, а так… Можно говорить, что тобой "Реал" интересуется, например", – заявил Александр.
Напомним, что Пихаленок на правах свободного агента перешел в "Динамо" из развалившегося "Днепра-1" летом 2024 года.
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