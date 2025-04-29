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Но конкурентов куча. Динамо сохраняет интерес к одному из лучших игроков чемпионата Азербайджана
Салифу Сума снова на горизонте
Фото з відкритих джерел
Целый ряд европейских клубов продолжает претендовать на гвинейского вынгера азербайджанской "Зиры" Салифу Сума.
К 21-летнему вингер, который проводит отличный сезон (11 голов и 6 ассистов в 37 матчах за "Зиру"), среди прочих претендентов, сохраняет интерес и киевское "
Также за игроком, которого сейчас считают одним из лучших игроков чемпионата Азербайджана, следят три клуба французского Лиги 1. В Болгарии за его выступлениями также следят болгарские "Лудогорец" и ЦСКА, английский "Престон", турецкий "Фенербахче", а также московский "Спартак" и несколько клубов Персидского залива.
Интересно, что зимой СМИ также писали об интересе к игроку со стороны украинских "Динамо" и ЛНЗ, но на тот момент был свернут из-за цены "Зиры" на игрока, которая хотела получить порядка 1 млн евро.
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На данный момент Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в 850 тысяч в европейской валюте.
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