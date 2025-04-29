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Экс-голкипер Днепра: Все покупали арбитров, но Коломойский был против этого
Голкипер вспомнил о своем периоде в Днепре и судействе в тот момент
Фото: Depositphotos.com
Экс-голкипер "Днепра" и ряда других украинских команд Евгений Боровик рассказал, какой клуб УПЛ не покупал арбитров.
"Гранды не брезговали никакими методами в борьбе за самые высокие места, и днепряне страдали из-за судейского произвола? Да, конечно. "Днепр" никогда не платил деньги судьям. Потому так и происходило. Все покупали арбитров, чтобы им подрисовали какой-нибудь пенальти, или еще что-нибудь. Игорь Коломойский был против этого!.
Я провел немного матчей за "Днепр", однако, например, в одной из наших принципиальных встреч с "Металлистом" (2:3) в конце первого тайма меня удалили якобы за "фол последней надежды" и назначили пенальти.
Я не трогал Виталия Бордияна. На мой взгляд, там не было красной карточки. Судья имел противоположное мнение", – сказал Боровик.
Напомним, что в составе "Днепра" Боровик провел в общей сложности 25 матчей, в которых пропустил 22 гола и 10 игр провел "на ноль".
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