Экс-голкипер Днепра: Все покупали арбитров, но Коломойский был против этого

Экс-голкипер "Днепра" и ряда других украинских команд Евгений Боровик рассказал, какой клуб УПЛ не покупал арбитров.

"Гранды не брезговали никакими методами в борьбе за самые высокие места, и днепряне страдали из-за судейского произвола? Да, конечно. "Днепр" никогда не платил деньги судьям. Потому так и происходило. Все покупали арбитров, чтобы им подрисовали какой-нибудь пенальти, или еще что-нибудь. Игорь Коломойский был против этого!.

Я провел немного матчей за "Днепр", однако, например, в одной из наших принципиальных встреч с "Металлистом" (2:3) в конце первого тайма меня удалили якобы за "фол последней надежды" и назначили пенальти.

Я не трогал Виталия Бордияна. На мой взгляд, там не было красной карточки. Судья имел противоположное мнение", – сказал Боровик.