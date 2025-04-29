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"Изменения неизбежны для дальнейшего развития клуба", - в ЛНЗ пояснили кадровую революцию
В клубе сменился почти весь топ-менеджмент
fc-lnz.com
Новоназначенный генеральный директор
– Эти решения продиктованы необходимостью перезагрузки определенных процессов в клубе. Мы проанализировали результаты работы за последний период и пришли к выводу, что изменения неизбежны для дальнейшего развития клуба.
В то же время я хочу искренне поблагодарить каждого, кто работал и все делал для результата команды.
– Кто возглавит медианаправление черкасского клуба?
– О новых назначениях клуб вскоре объявит официально.
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