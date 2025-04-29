Хорошо ли вы знаете стоимость футболистов УПЛ? Квиз от UA-Футбол

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в стоимости футболистов клубов УПЛ 2024/25.

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Будет дано два игрока, вам же нужно выбрать самого дорогого из них.

Стоимость футболистов взята с ресурса transfermarkt по состоянию на 29 апреля 2025 года.