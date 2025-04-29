Вынесли на руках. Кривбасс подтвердил травму легионера. ФОТО

В " Кривбассе " подтвердили, что вингер Глейкер Мендоса, которого клуб вернул в расположение клуба после отказа находиться в Кривом Роге, выбыл до конца сезона.

Как сообщает пресс-служба, 23-летний венесуэлец травмировал боковую связку колена из-за чего пропустит 5-6 недель.

Травму футболист получил на прошлой неделе на тренировке после матча против "Зари". Мендоса вынужден был досрочно завершить занятия и покинуть поле с помощью партнеров.

Напомним, что "Кривбасс" арендовал Мендосу зимой этого года у "Депортиво Тачира". На его счету 1 гол в 5 матчах.