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Вынесли на руках. Кривбасс подтвердил травму легионера. ФОТО
Глейкер Мендоса выбыл до конца сезона
fckryvbas.com
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Как сообщает пресс-служба, 23-летний венесуэлец травмировал боковую связку колена из-за чего пропустит 5-6 недель.
Травму футболист получил на прошлой неделе на тренировке после матча против "Зари". Мендоса вынужден был досрочно завершить занятия и покинуть поле с помощью партнеров.
Напомним, что "Кривбасс" арендовал Мендосу зимой этого года у "Депортиво Тачира". На его счету 1 гол в 5 матчах.
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