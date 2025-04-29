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Ингулец – Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.04.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от доигрывания матча "Ингулец" - "Заря" в рамках 16-го тура УПЛ
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Первый тайм этого матча команды сыграли еще 8 декабря 2024 года. Продолжить игру тогда не позволила воздушная тревога. На момент остановки счет был 1:0 в пользу команды из Петрова. "Ингулец" занимает последнюю позицию в турнирной таблице, но еще имеет шанс спастись. Победа в текущем матче позволит подопечным Кобина покинуть последнее место и приблизиться к зоне переходных матчей.
УПЛ. 16-й тур
30 апреля. Александрия. "Ника"
"Ингулец" 15:30 "Заря"
Арбитр: Сергей Задиран (Киевская область)
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> |
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
Новости "Ингульца"
Перед матчем против "Зари" команда из Петрова находится в глубоком игровом спаде. "Ингулец" не может победить уже пять туров подряд, при этом в четырех матчах даже не забивал ни одного гола. У. В прошлом туре подопечные Кобина уступили "Александрии" 0:1, до этого были безголевые ничьи с "ЛНЗ" и "Вересом", а также поражения от "Карпат" 1:2 и "Оболони" 0:1.
Команда демонстрирует организованную, но очень осторожную игру с минимальным количеством риска, что дает результат в защите, однако практически не работает в атаке. "Ингулец" имеет одну из худших атак лиги и сейчас является главным претендентом на вылет.
Матч против "Зари", уже не имеющей турнирной мотивации, может стать ключевым для психологического перелома. Для этого петровцам нужно удержать преимущество, заработанное в первом тайме.
Новости "Зари"
После ряда поражений "Заря" наконец-то смогла порадовать своих болельщиков — в прошлом туре команда обыграла "Левый Берег" со счетом 2:1, одержав долгожданные три очка. Эта победа стала для луганцев первой домашней с начала апреля и позволила немного улучшить турнирное положение.
До этого "Заря" пережила сложный отрезок - разгромное поражение от "Кривбасса" 0:3, домашняя осечка с "Вересом" 1:2 и неудачный матч против "Колоса" 0:3. В матче с "Ворсклой" 2:1 "черно-белые" показали характер и сумели победить на выезде. Команда хоть и претендует на еврокубки теоретически, но после серии поражений потеряла уверенность в своих силах.
Матч против "Ингульца" станет для подопечных Бартуловича шансом подняться в турнирной таблице, но для этого нужно отыграться. Это непростая задача, учитывая, что "Ингулец" достаточно компактно играет в обороне.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Ингульца" будут значительные изменения по сравнению с первым таймом матча в декабре. Оставили команду Мысык, Виливальд, Резепов, Белоцерковец. Что интересно, последний перешел как раз в "Зарю".
Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук - Катрич, Малыш, Дихтярук Свистун - Гаджук, Лосенко, Пятов - Могильный, Кисленко, Пушкарев.
В "Заре" после дисквалификации вернется Башич, с основы первого тайма не сможет сыграть только сломавший палец Владислав Вакула, который пропустит остаток сезона.
Ориентировочный состав "Зари": Сапутин - Башич, Эскинья, Джордан, Жуниньо - Дришлюк, Яцик, Мичин - Горбач, Будковский, Антюх.
"Ингулец" - "Заря": статистика личных встреч
- 04.08.24. Заря – Ингулец 2:1 (УПЛ)
- 20.05.23. Заря - Ингулец 2:0 (УПЛ)
- 08.11.22. Ингулец – Заря 1:0 (УПЛ)
- 05.12.21. Заря – Ингулец 1:0 (УПЛ)
- 02.08.21. Ингулец - Заря 1:5 (УПЛ)
За последние 5 матчей "Заря" одержала 4 победы, "Ингулец" - 1. В матче первого круга луганчане обыграли оппонентов со счетом 2:1, забив победный гол уже в компенсированное время.
Последние матчи "Ингульца"
- 25.04. Ингулец – Александрия 0:1 (УПЛ)
- 20.04. Ингулец – ЛНЗ 0:0 (УПЛ)
- 14.04. Ингулец – Карпаты 1:2 (УПЛ)
- 04.04. Ингулец – Оболонь 0:1 (УПЛ)
- 28.03. Ингулец - Верес 0:0 (УПЛ)
Последние матчи "Зари"
- 25.04. Заря - Левый Берег 2:1 (УПЛ)
- 20.04. Кривбасс – Заря 3:0 (УПЛ)
- 13.04. Заря - Верес 1:2 (УПЛ)
- 05.04. Ворскла – Заря 1:2 (УПЛ)
- 30.03. Заря - Колосс 0:3 (УПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|26
|19
|7
|0
|55-17
|64
|2
|ФК Александрия
|26
|18
|6
|2
|40-18
|60
|3
|Шахтер
|26
|16
|6
|4
|61-24
|54
|4
|Полесье
|26
|11
|10
|5
|35-25
|43
|5
|Карпаты
|26
|11
|7
|8
|35-28
|40
|6
|Кривбасс
|25
|11
|6
|8
|28-24
|39
|7
|Верес
|26
|9
|8
|9
|31-36
|35
|8
|Заря
|25
|11
|2
|12
|30-35
|35
|9
|Рух
|26
|8
|9
|9
|27-25
|33
|10
|Колос
|26
|6
|10
|10
|23-23
|28
|11
|ЛНЗ
|26
|7
|6
|13
|23-35
|27
|12
|Оболонь
|26
|6
|7
|13
|16-42
|25
|13
|Ворскла
|26
|6
|6
|14
|22-35
|24
|14
|Левый Берег
|25
|6
|5
|14
|14-29
|23
|15
|Черноморец
|26
|5
|3
|18
|17-40
|18
|16
|Ингулец
|25
|3
|8
|14
|16-37
|17
"Ингулец" - "Заря": ставки и коэффициенты
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"Ингулец" - "Заря": прогноз от UA-Футбол
"Ингулец" является фаворитом встречи благодаря преимуществу в счете после первого тайма. Подопечные Кобина постараются удержать победный результат против не очень мотивированного соперника. Считаем, что в матче будет забито менее 3 голов (ТМ 2,5) за коэффициент 1,69.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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