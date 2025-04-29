Ингулец – Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.04.2025

Первый тайм этого матча команды сыграли еще 8 декабря 2024 года. Продолжить игру тогда не позволила воздушная тревога. На момент остановки счет был 1:0 в пользу команды из Петрова. "Ингулец" занимает последнюю позицию в турнирной таблице, но еще имеет шанс спастись. Победа в текущем матче позволит подопечным Кобина покинуть последнее место и приблизиться к зоне переходных матчей.

УПЛ. 16-й тур

30 апреля. Александрия. "Ника"

"Ингулец" 15:30 "Заря"

Арбитр: Сергей Задиран (Киевская область)

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Новости "Ингульца"

Перед матчем против "Зари" команда из Петрова находится в глубоком игровом спаде. "Ингулец" не может победить уже пять туров подряд, при этом в четырех матчах даже не забивал ни одного гола. У. В прошлом туре подопечные Кобина уступили "Александрии" 0:1, до этого были безголевые ничьи с "ЛНЗ" и "Вересом", а также поражения от "Карпат" 1:2 и "Оболони" 0:1.

Команда демонстрирует организованную, но очень осторожную игру с минимальным количеством риска, что дает результат в защите, однако практически не работает в атаке. "Ингулец" имеет одну из худших атак лиги и сейчас является главным претендентом на вылет.

Матч против "Зари", уже не имеющей турнирной мотивации, может стать ключевым для психологического перелома. Для этого петровцам нужно удержать преимущество, заработанное в первом тайме.

Новости "Зари"

После ряда поражений "Заря" наконец-то смогла порадовать своих болельщиков — в прошлом туре команда обыграла "Левый Берег" со счетом 2:1, одержав долгожданные три очка. Эта победа стала для луганцев первой домашней с начала апреля и позволила немного улучшить турнирное положение.

До этого "Заря" пережила сложный отрезок - разгромное поражение от "Кривбасса" 0:3, домашняя осечка с "Вересом" 1:2 и неудачный матч против "Колоса" 0:3. В матче с "Ворсклой" 2:1 "черно-белые" показали характер и сумели победить на выезде. Команда хоть и претендует на еврокубки теоретически, но после серии поражений потеряла уверенность в своих силах.

Матч против "Ингульца" станет для подопечных Бартуловича шансом подняться в турнирной таблице, но для этого нужно отыграться. Это непростая задача, учитывая, что "Ингулец" достаточно компактно играет в обороне.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы



У "Ингульца" будут значительные изменения по сравнению с первым таймом матча в декабре. Оставили команду Мысык, Виливальд, Резепов, Белоцерковец. Что интересно, последний перешел как раз в "Зарю".

Ориентировочный состав "Ингульца": Паламарчук - Катрич, Малыш, Дихтярук Свистун - Гаджук, Лосенко, Пятов - Могильный, Кисленко, Пушкарев.

В "Заре" после дисквалификации вернется Башич, с основы первого тайма не сможет сыграть только сломавший палец Владислав Вакула, который пропустит остаток сезона.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин - Башич, Эскинья, Джордан, Жуниньо - Дришлюк, Яцик, Мичин - Горбач, Будковский, Антюх.

"Ингулец" - "Заря": статистика личных встреч

04.08.24. Заря – Ингулец 2:1 (УПЛ)

20.05.23. Заря - Ингулец 2:0 (УПЛ)

08.11.22. Ингулец – Заря 1:0 (УПЛ)

05.12.21. Заря – Ингулец 1:0 (УПЛ)

02.08.21. Ингулец - Заря 1:5 (УПЛ)

За последние 5 матчей "Заря" одержала 4 победы, "Ингулец" - 1. В матче первого круга луганчане обыграли оппонентов со счетом 2:1, забив победный гол уже в компенсированное время.

Последние матчи "Ингульца"

25.04. Ингулец – Александрия 0:1 (УПЛ)

20.04. Ингулец – ЛНЗ 0:0 (УПЛ)

14.04. Ингулец – Карпаты 1:2 (УПЛ)

04.04. Ингулец – Оболонь 0:1 (УПЛ)

28.03. Ингулец - Верес 0:0 (УПЛ)

Последние матчи "Зари"

25.04. Заря - Левый Берег 2:1 (УПЛ)

20.04. Кривбасс – Заря 3:0 (УПЛ)

13.04. Заря - Верес 1:2 (УПЛ)

05.04. Ворскла – Заря 1:2 (УПЛ)

30.03. Заря - Колосс 0:3 (УПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 26 19 7 0 55-17 64 2 ФК Александрия 26 18 6 2 40-18 60 3 Шахтер 26 16 6 4 61-24 54 4 Полесье 26 11 10 5 35-25 43 5 Карпаты 26 11 7 8 35-28 40 6 Кривбасс 25 11 6 8 28-24 39 7 Верес 26 9 8 9 31-36 35 8 Заря 25 11 2 12 30-35 35 9 Рух 26 8 9 9 27-25 33 10 Колос 26 6 10 10 23-23 28 11 ЛНЗ 26 7 6 13 23-35 27 12 Оболонь 26 6 7 13 16-42 25 13 Ворскла 26 6 6 14 22-35 24 14 Левый Берег 25 6 5 14 14-29 23 15 Черноморец 26 5 3 18 17-40 18 16 Ингулец 25 3 8 14 16-37 17

"Ингулец" - "Заря": ставки и коэффициенты

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"Ингулец" - "Заря": прогноз от UA-Футбол

"Ингулец" является фаворитом встречи благодаря преимуществу в счете после первого тайма. Подопечные Кобина постараются удержать победный результат против не очень мотивированного соперника. Считаем, что в матче будет забито менее 3 голов (ТМ 2,5) за коэффициент 1,69.