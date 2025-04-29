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"Есть понимание, как это можно сделать", - в Кривбассе заявляют об амбициях стать чемпионами Украины

Премьер-лига
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Громкое заявление из Кривого Рога

"Есть понимание, как это можно сделать", - в Кривбассе заявляют об амбициях стать чемпионами Украины

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко заявил об амбициозных целях клуба стать чемпионом Украины.

– Насколько важно для "Кривбасса" попасть в еврокубки? В какой степени будущее клуба зависит от решения этого вопроса?

– Будущее клуба от этого никак не зависит. Это наша задача. У нас есть большая глобальная задача – стать чемпионами страны, и мы к этому будем идти по тому, что мы запланировали. Потому что нет смысла сражаться за выход в еврокубки, потому что ты всегда будешь бороться за них.

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Мы поставили амбициозную задачу и будем к этому идти. У нас есть понимание, как это можно сделать. Есть разные времена: когда у тебя есть какие-то возможности, есть когда нужно реорганизовать что-то, перестроиться. Но глобальная цель одна.

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Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Баенко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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