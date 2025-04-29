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Пихаленок: Разговаривал с Гвардиолой. Жирона давала два миллиона, но Днепр-1 хотел шесть
Хавбек мог перейти в Жирону, когда они подписали Артема Довбика
Фото: СК Днепр-1
Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок рассказал, как во время его выступлении за "Днепр-1" им интересовалась "Жирона".
"Жирона" следила за мной, я разговаривал со спортивным директором клуба Пере Гвардиолой. Был на радарах, но до конкретики не дошло. С Гвардиолой был классный разговор, он сказал, что они следят за мной, давай, будем двигаться дальше. На этом все, никаких предложений не было.
Я мог туда перейти, когда они подписали Артема Довбика, они предлагали около двух миллионов за меня, но "Днепр-1" хотел шесть.
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Мне нравится испанский стиль футбола. Но никогда не знаешь, как пойдет у тебя игра в каком-нибудь отдельном чемпионате", - рассказал Пихаленок.
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