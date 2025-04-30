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Ингулец – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
УПЛ
UA-Футбол организует комментарий поединка 16-го тура чемпионата Украины между "Ингульцом" из Петрово и луганской "Зарей".
В декабре команды из Петрово и Луганска не доиграли матч 16-го тура УПЛ из-за воздушной тревоги. Тогда на 38-й минуте встречи счет открыл Волохатый. Ждем, чем же в итоге закончится этот поединок спустя почти полгода.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 30 апреля – в 15:25 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
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