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Ингулец – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Ингулец – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 16-го тура УПЛ

УПЛ

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 16-го тура чемпионата Украины между "Ингульцом" из Петрово и луганской "Зарей".

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В декабре команды из Петрово и Луганска не доиграли матч 16-го тура УПЛ из-за воздушной тревоги. Тогда на 38-й минуте встречи счет открыл Волохатый. Ждем, чем же в итоге закончится этот поединок спустя почти полгода.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 30 апреля – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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